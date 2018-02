Marco Gonçalves está acusado de um crime de ofensa à integridade física qualificada e de um crime de ameaça agravada.

O Ministério Público acusou um futebolista do Canelas 2010, do Campeonato de Portugal, de agredir um árbitro, dando-lhe uma pancada com o joelho e atingindo-o na cara, anunciou a Procuradoria-Geral Distrital (PGD) do Porto esta quinta-feira.



De acordo com a acusação, citada na nota da procuradoria, a 2 de Abril de 2017, no decorrer de um jogo de futebol entre o Rio Tinto e o Canelas 2010, a contar para a fase de subida do Campeonato Distrital do Porto, o jogador, Marco Gonçalves, quando ia ser advertido pelo árbitro por ter agredido a soco um adversário, agarrou o juiz pelo pescoço, fazendo-lhe uma "gravata". "E, de seguida, continuando a agarrá-lo pelo pescoço, puxou-lhe a cabeça para baixo e desferiu-lhe uma pancada com o joelho, atingindo-o na cara, especialmente no nariz", refere.



Em consequência da agressão, o árbitro esteve doente durante 60 dias, com igual afectação da capacidade para o trabalho, acrescentou o mesmo comunicado.



Ainda de acordo com a acusação, quando o árbitro era socorrido pelo massagista da equipa do Rio Tinto, o arguido dirigiu-se a ele novamente, proferindo expressões intimidatórias da sua integridade física e susceptíveis de coartar a liberdade pessoal do ofendido. O arguido está agora acusado de um crime de ofensa à integridade física qualificada e de um crime de ameaça agravada.



Marco Gonçalves foi suspenso por quatro anos e cinco meses pela Comissão de Disciplina da Associação de Futebol do Porto, tendo o advogado anunciado que ia apresentar recurso.