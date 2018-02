As faianças da Bordallo Pinheiro são o ex-líbris das Caldas da Rainha. Mas esta época os jogadores do clube local rivalizam com a sua fama: na Taça de Portugal, já eliminaram Académica, Arouca e Farense - e tentam chegar à final.

Já quase não há trabalhadores na fábrica de faianças Bordallo Pinheiro, nas Caldas da Rainha. São 18h30 e apenas estão a funcionar as secções de embalagem e de pintura - aí, cinco mulheres finalizam, à mão, peixes decorativos e bonecos de Fernando Pessoa ou do Zé Povinho. No armazém, as mulheres que embalam pratos em forma de couve ou com pássaros em relevo espantam-se quando ali aparecem cinco futebolistas equipados: "Olha, os jogadores do Caldas. Vieram comprar loiça!?", brinca uma.



Pedro Emanuel senta-se na linha de montagem, para ser fotografado para a SÁBADO, e uma das funcionárias vai ter com ele: "Você foi aquele que marcou os golos!?" O avançado ri-se. Já está habituado. É um herói na cidade, porque bisou na vitória (3-2) sobre o Farense, a 10 de Janeiro, o que permitiu ao Caldas, do 3º escalão (o clube, totalmente amador, é o 7º classificado da Série D do Campeonato de Portugal), disputar pela primeira vez as meias-finais da Taça de Portugal. Agora vai tentar chegar à final, frente a FC Porto ou Sporting. Antes dos jogos decisivos com o Aves, da I Liga (a primeira mão é a 28 de Fevereiro, no Norte, e a segunda a 18 de Abril, nas Caldas da Rainha), a SÁBADO foi conhecer cinco figuras da equipa, que vai ser homenageada pela Bordallo Pinheiro - ainda não está definida a forma como será feita.



Militão: "Somos celebridades"

Thomas Militão, de 26 anos, trabalha no armazém do hospital das Caldas da Rainha - é ele que repõe o material clínico, como seringas ou compressas. Antes, passava nos corredores e ninguém lhe ligava. "Agora, vem toda a gente falar comigo, dar-me os parabéns, falar do Caldas. Somos celebridades. Já me aconteceu estar num café com a minha namorada e os pais dela e vieram pedir-me autógrafos e tirar selfies", conta.



O defesa-central, que nasceu em Paris, onde viveu com os pais, emigrantes, até aos 7 anos, joga no Caldas desde os 8. "Quando voltámos para Portugal fomos viver para Olho Marinho (Óbidos) e comecei lá a jogar, num torneio interconcelhos. Depois, o meu pai deu-me a escolher entre Caldas, Óbidos e Peniche. Optei pelo Caldas e foi uma óptima decisão. Vai ser aqui que vou pendurar as botas, mesmo que ainda consiga chegar a um clube profissional."



Thomas já teve propostas, mas para já ainda nada lhe interessou. "Se fosse da I ou da II Liga nem hesitava, mas para ir para um clube da mesma divisão (3º escalão), não vale a pena."



Nunca ganhou qualquer troféu, por isso não tem dúvidas de que este é o "momento mais feliz da carreira". "Chegar às meias-finais da Taça é histórico. Daqui a 70 ou 80 anos as pessoas ainda se vão lembrar disto."



Grito de Tarzan na Mata

Se estiver perto do Campo da Mata, nas Caldas da Rainha, e ouvir "óuuuóóóóóóóóh", o grito característico de Tarzan, o rei da selva, não se assuste - é apenas João Rodrigues a festejar um golo. O avançado, de 23 anos, prometeu celebrar assim se marcar ao Aves. "Fiz isso uma vez, mas não correu bem, tenho de treinar mais", diz. É conhecido por Tarzan por causa do avô, que na brincadeira com os amigos imitava o grito do homem-macaco e batia com as mãos no peito. "A alcunha passou para o meu pai, para mim, para o meu irmão... toda a família ficou Tarzan."



Está no Caldas há quatro épocas. Começou a jogar no Óbidos, com 6 anos, e fez lá a formação. É um polivalente (só não foi guarda-redes e lateral), mas a sua posição preferida é defesa-central, porque "fica-se de frente para o jogo". "Mas querem que seja avançado, dizem que sou bom a finalizar." Esta época, já leva 16 golos.



A sua pontaria foi decisiva para o Caldas seguir em frente na Taça em três das seis eliminatórias. Os golos que fez ao Arouca e à Académica tornaram-no cobiçado por vários clubes, mas ele destaca ainda o que marcou no campo do Cesarense. "Foi de penálti e deu-nos a vitória por 2-1, depois de termos estado a perder."



No último ano de Ciências do Desporto, na Faculdade de Motricidade Humana, em Lisboa, João espera acabar o curso este ano, até porque na próxima época vai mudar de ares. Já assinou contrato profissional com o Leixões, que está a lutar para subir à I Liga. Para já só pensa atingir a final da Taça. "É um sonho. Parece que estamos naqueles torneios de Verão em que juntámos os amigos e vamos lá com a ideia de ganhar mas sem pressão, apenas pelo prazer de jogar. Na Taça tem acontecido assim."



Um regresso para a História

Pedro Emanuel ainda só fez dois golos esta época, mas foram, provavelmente, os mais importantes da carreira: "Marquei muitas vezes mais de 20 [o seu recorde são 24, no Sp. Pombal], por isso pode-se dizer que este ano está a ser péssimo", brinca. A explicação? O avançado, de 36 anos, sofreu uma lesão grave num pé na primeira eliminatória da Taça, frente ao Lourinhanense, a 3 de Setembro, e só regressou perto do Natal, antes de defrontar a Académica.



Começou a jogar futebol no Vieirense (é natural de Vieira de Leiria). "Como só tinha 8 anos, a minha mãe teve de pedir uma autorização especial ao médico", lembra. Seguiram-se mais oito clubes, entre eles Marinhense, Peniche, U. Leiria e Fátima, tendo chegado ao Caldas no Verão de 2017. Nunca foi profissional, mas chegou a receber 1.000 euros de salário. "Fiz épocas muito boas no Marinhense. Estive lá 10 anos, até aos 28. Foi muito tempo, mas acomodei-me, não quis ter empresário. Depois acabei o meu curso, aí com 25 anos, e comecei a dar aulas, sou professor do 1º Ciclo e de Educação Física."



A viver na Marinha Grande, conciliar trabalho, futebol e família não tem sido fácil. "A vida de professor é incerta, até porque às vezes sou colocado apenas um mês ou dois, para substituir alguém de atestado. Agora estou na escola do Avenal, nas Caldas, e esta semana, com as aulas e os treinos, só consegui ver o meu filho, de 18 meses, ao fim de três dias."



Pedro sempre sonhou enfrentar um dos três grandes na Taça. "Antes dos sorteios, a maior parte dos meus colegas queria jogar no Campo da Mata, mas eu preferia ir ao estádio da Luz, a Alvalade ou ao Dragão. Queria ver como era. Como isso não aconteceu, agora espero apanhar o FC Porto ou o Sporting no Jamor."



A camisola foi decisiva

Em 2009, Luís Paulo foi fundamental para que o Bombarralense vencesse a Taça do distrito de Leiria - agora, quer que a história se repita. Nessa altura, o guarda-redes defendeu dois penáltis nas meias-finais e três na final da prova. Na Taça de Portugal foi decisivo frente ao Arouca (parou dois penáltis) e à Académica (salvou a equipa da derrota e nos penáltis viu dois adversários atirarem para fora). "Era óptimo chegar à final, com ou sem penáltis."



Tornou-se guarda-redes por causa de uma camisola. "Quando era miúdo, o meu pai levou-me ao U. Leiria-Benfica e comprou-me a camisola do Preud'homme, que eu admirava. Isso marcou-me." Começou a jogar no Bombarralense com 9 anos e ficou lá até aos 21 (foi campeão distrital, ganhou uma Taça e duas supertaças). Em 2012, mudou-se para o Caldas, on- de festejou uma subida (à II B). Nunca foi profissional - trabalha numa empresa de máquinas agrícolas na Vermelha, Cadaval. "É difícil, porque só tenho 1,80 metros, o que é baixo para guarda-redes. Os únicos casos de sucesso que conheço são o Quim e o Beto. Com esta idade, só quero é divertir-me. Há dois anos surgiu um rumor de que o Covilhã estava interessado, mas ninguém falou comigo."



A boa carreira do Caldas explica-se porque os jogadores "estão juntos há vários anos". "Esta época só entraram dois, o Pedro Emanuel e o Felipe Ryan. Essa é a nossa maior força, o espírito de união entre todos."



Um capitão de 450 atletas

Rui Almeida está no clube há quase 20 anos. "Comecei com 9 e só tive um interregno de cinco anos, quando fui estudar (Educação Física) para o Porto e para Coimbra. Na primeira época ainda tentei conciliar com o futebol, mas acabei por ir para o Anadia."



No Caldas, já festejou alguns títulos. "Na formação fomos campeões distritais e atingimos a segunda fase do campeonato nacional. Ao nível sénior, fui quatro vezes campeão da III Divisão, duas no Caldas e duas no Anadia."



O percurso na Taça esta época ajudou a "acordar a cidade". "Já houve uma ligação muito forte entre as pessoas e o clube, que se foi perdendo. Agora, isso recuperou-se. Basta ver que a seguir ao Farense estavam duas mil pessoas na Mata a ver o jogo com o Sintrense. Aliás, começámos a perder e até parecia que tinha sido golo nosso. O público continuou a apoiar e ganhámos. Sentimo-nos valorizados e com responsabilidade, porque queremos dar alegrias a esta gente toda."



Rui Almeida é professor de Educação Física e é também o coordenador técnico do Caldas, sendo responsável pelos 450 atletas nas camadas de formação. "A filosofia do clube passa pela formação e na equipa principal temos 12 jogadores aqui formados. Depois, os restantes são dos concelhos vizinhos. Pretendemos ser uma bandeira da cidade e da região."



Quem o vê na rua pode estranhar o seu aspecto, porque agora tem barba. "Tem-me custado, mas já disse que só tiro a barba quando sairmos da Taça. E espero andar assim até Maio, é sinal de que vamos à final."



Este artigo foi originalmente publicado na edição 721 de SÁBADO, nas bancas a 22 de Fevereiro de 2018.