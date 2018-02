Como se pode chamar de ditador

O presidente do Sporting diz-se "triste, sozinho, cada vez mais infeliz". Bruno de Carvalho referia-se às críticas à liderança dentro do seu próprio clube, para além dos maus resultados que o clube tem somado no futebol profissional.Numa longa publicação na sua página pessoal de Facebook, depois do jogo, Bruno de Carvalho confessou estar a conduzir para casa, na auto-estrada, sozinho, a 45 minutos do seu 46º aniversário. "Sozinho, na auto-estrada, triste pelo resultado e longe da minha família. Isto é demais", lamentou-se o líder verde e branco."Tanta ingratidão que me faz querer ir embora. Como me fizeram isto? Como se condena e difama as pessoas que dão provas de Amor, Competência, Dedicação, Atitude e Empenho, sem sequer as ouvir?", questionou Bruno de Carvalho dizendo que não percebe "o que se passou" para se sentir assim.Bruno de Carvalho segue as queixas, escrevendo: "Como se pode acusar de chantagem, (...), alguém que vive do seu trabalho na SAD, tem 3 filhas e vai nascer a 4a em Março, e põe a sua vida nas mãos dos sportinguistas?"

"Mas se faço uma lista, dando a cara e podendo explicar, um por um, a minha opinião, porque fiz mal? Porque é que, afinal, todos têm o direito a ter opiniões e liberdades, e eu não posso fazer uma lista com quem anda, de forma vil e sem razão a difamar-me e caluniar-me faz anos e dia após dia?", continua o dirigente leonino numa publicação onde elenca os seus maiores feitos à frente do clube, como "a meio de cada mandato, fazer uma AG para ouvir o que os sócios acham do trabalho feito"; dar "a cara, e o peito e a alma" pelo clube...



Mas o líder dos leões mostrou-se ainda assim um pouco esperançoso. Depois da derrota do seu clube por 1-0 frente ao Porto, BdC disse: "Triste, mas não derrotado… a segunda parte do jogo será em Abril (com uma arbitragem bem melhor de preferência)".



No longo texto no Facebook, Bruno de Carvalho procurou responder também, de vez às várias questões sobre a AG do passado sábado e cuja conclusão vai ocorrer no próximo dia 17, dando conta de uma "tentativa de assalto ao poder pelos grupos e grupinhos que todos conhecemos do clube".