André Teixeira, treinador adjunto dos gondomarenses, transportado para o hospital com a cara "muito maltratada".

O jogo entre o Gondomar e o Canelas, da 22ª jornada do Campeonato de Portugal, acabou com desacatos entre jogadores e treinadores. Segundo o Record, os incidentes começaram assim que terminou a partida (vitória da equipa da casa por 1-0) e os jogadores se dirigiram para os balneários.



De acordo com fontes próximas dos dois clubes explicaram ao jornal desportivo, os problemas tiveram origem no desentendimento entre o treinador adjunto do Gondomar, André Teixeira, e o jogador do Canelas Tiago Silva, que já jogou na equipa adversária.



Vários jogadores do Canelas terão acorrido ao balneário da equipa da casa, onde continuaram os problemas. Ao Record, as mesmas fontes revelaram que André Teixeira foi transportando para o hospital com "a cara muito maltratada".



Este não é o primeiro episódio de violência em campo que envolve a equipa relacionada com a claque do FC Porto Super Dragões - o líder do grupo de apoio, Fernando Madureira, e outros elementos são membros da equipa de Gaia.



No início deste mês, o Ministério Público acusou Marco Gonçalves, antigo futebolista do Canelas 2010, de agredir um árbitro no decorrer de uma partida entre o Canelas e o SC Rio Tinto realizada a 2 de Abril de 2017.