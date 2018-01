Segundo o director da Salesforce, Marc Benioff, o Facebook devia ser regulado da mesma forma que o são as empresas que vendem cigarros. Benioff diz que as redes sociais podem ter um poder aditivo e prejudicial para a saúde.Durante uma entrevista no Fórum Económico Mundial de Davos, o norte-americano de 53 anos defendeu que as redes sociais deviam ser reguladas "exactamente da mesma forma que se regula a indústria do tabaco". À CNBC, o empresário exemplificou: "Está aqui um produto - cigarros - eles são viciantes, não são bons para ti e há imensas forças que te levam a consumir". Segundo Benioff, o mesmo se passa com as redes sociais."Há tecnologias que possuem qualidades viciantes e as quais temos de combater. E os designers desses produtos estão a trabalhar para os tornar ainda mais viciantes. Temos de resfriar essa tendência o melhor que conseguirmos", acrescentou ainda o homem da Salesforce.O fundador da empresa de tecnologia avaliada em mais de 4 mil milhões de dólares sugere uma re-estruturação da indústria tecnológica. "O Governo tem de se envolver", disse, acrescentando ainda: "Há alguma regulação, mas provavelmente terá de haver mais".