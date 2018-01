A Facebook admitiu não poder garantir que as redes sociais sejam positivas para a democracia. Mas a empresa multimilionária assegurou ainda que está a fazer todos os possíveis para impedir situações como a intromissão da Rússia em eleições.Nos últimos tempos, a propagação de fake news (notícias falsas) através das redes sociais tornou-se um problema a nível global. Surgiram igualmente diversas acusações de que a Rússia tinha tentado, através destas "notícias" de influenciar a votação nos EUA, no referendo sobre a permanência do Reino Unido na União Europeia (Brexit) e em França.Moscovo negou todas as acusações, bem como a administração Trump que desmentiu diversas vezes ter feito conluio com agentes russos.Numa série de publicações, o Facebook tem abordado o papel das redes sociais para a democracia. A rede social com mais utilizadores do mundo - dois mil milhões de contas registadas - pediu ao professor da Universidade de Harvard Cass Sunstein uqe escrevesse uma publicação sobre o tema em nome da empresa.Num dos textos, Samidh Chakrabarti, o gestor de produto da empresa, escreveu: "Eu gostava de garantir que os aspectos positivos irão superar os negativos, mas não posso", disse o funcionário, acrescentando ainda que é "um dever moral do Facebook de perceber como a sua tecnologia está a ser usada" de forma errada.O Facebook lamentou ainda (através de Chakrabarti) terem circulado mais de 80.000 publicações induzidas por agentes russos e que chegaram a 126 milhões de pessoas em dois anos. Os EUA têm uma população total de aproximadamente 300 milhões de habitantes."Este foi um novo tipo de ameaça que não podíamos prevenir, mas devíamos ter feito melhor", escreveu ainda o gestor de produto da empresa.