A Inspecção-Geral das Actividades em Saúde (IGAS) vai avançar com um inquérito para apurar responsabilidades quanto à morte de Lara Pinto, uma jovem de 14 anos que morreu depois de ter ido duas vezes a um centro de saúde e lhe ter sido diagnosticada uma constipação.

Luís Botelho, que dirige o Agrupamento dos Centros de Saúde Dão Lafões, confirmou o inquérito. Lara vivia em Monteiras e foi atendida em Castro Daire, no centro de saúde, no dia 26. Apresentava sintomas de constipação, segundo o Jornal de Notícias. No domingo, dia 28, piorou e foi de novo levada ao centro de saúde.

"Este segundo médico viu a medicação e mandou-a para casa, dizendo-lhe que era uma pequena constipação e que ia passar", contou José Pinto, tio da menina, ao JN.