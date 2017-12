Os dados dizem respeito aos primeiros dez meses do ano. Dinheiro pode ser investido em novos tratamentos, mas redução pode ao abandono do mercado por parte dos fornecedores.

A utilização de três medicamentos genéricos permitiram aos hospitais poupar perto de 30 milhões de euros entre Janeiro e Outubro deste ano, quando comparado com período homólogo.



O valor corresponde a dados do Infarmed que estão a ser avançados, esta terça-feira, pelo Diário de Notícia. Os mesmos dados dão destaque a dois medicamentos usados no tratamento do VIH e do cancro que terão contribuído mais para esta descida de custos.



Grande parte desta poupança, cerca de 25,5 milhões de euros, foi alcançada graças ao uso de imatinib, tendo também contribuído bastante o uso de abacavir e lamivudina para a terapia de doentes infectados com VIH. Ao que apurou o DN, terá ainda havido um terceiro medicamento a contribuir para este decréscimo dos custos: linezolida, usado para tratar pneumonias e infecções a pele ou tecidos moles e que impede o crescimento de certos tipos de bactérias que causam infecções.



Entre Janeiro e Outubro deste ano a despesa com estes antibióticos supracitados rondou os 832 mil euros enquanto em 2016, no mesmo período, tinham sido gastos três milhões de euros. Em 2015, o dinheiro despendido tinha sido de 5,2 milhões.



Esta redução dá-se devido à diminuição do preço dos medicamentos e não ao facto de serem menos usados.O imatinib "tinha um custo por comprimido de 70 euros e que, no espaço de menos de um ano, foi reduzido para menos de dois euros. Se em 2016 foram consumidos cerca de 30 milhões de euros deste medicamento, será de prever uma redução bem superior a 20 milhões", assegurou a Comissão de Farmácia e Terapêutica do Hospital Garcia de Orta.



Como afirmou Armando Alcobia do Hospital Garcia de Horta, em declarações ao Diário de Notícias, esta redução de despesas pode e deve ser utilizada para investigar formas mais eficazes de combater as doenças. Segundo o mesmo há "moléculas que a investigação trouxe para o mercado, algumas delas muito promissoras, mas em que se tornou habitual o preço por cada comprimido ser superior a 150 euros ou cada ampola injectável mil euros".



O especialista deixou ainda um alerta: "reduções de preço desta magnitude podem levar ao abandono do mercado de alguns fornecedores, levando a rupturas no fornecimento destes medicamentos, o que constitui um problema sentido na Europa e nos Estados Unidos".