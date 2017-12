A introdução de genéricos, depois do fim da patente de um medicamento para o colesterol, vai permitir ao Estado e utentes poupar 20 milhões de euros.



O fim da patente do Crestor (rosuvastatina) previsto para 1 de Janeiro pode vir a uma poupança de "mais de 20 milhões de euros por ano" para os doentes e para o Estado, acredita Paulo Lilaia, presidente da Associação Portuguesa de Medicamentos Genéricos e Biossimilares (Apogen).



No mercado devem surgir vários genéricos da rosuvastatina, um dos medicamentos para a redução do colesterol vendidos em Portugal, muito mais baratos do que o original, o Crestor, acredita Lilaia, citado pelo jornal Público. O presidente da Apogen acredita mesmo que este será "o maior lançamento do ano" a níveis médicos em Portugal.



Até ao moemtno a comparticipação estatal da Rosuvastatina é de 37%, tendo a maior parte da despesa de ser suportada pelos doentes. No entanto, caso optem por recorrer ao genérico, poderão ver a factura do seu medicamento descer consideravelmente.



"Para os utentes, a poupança vai ser gigante", assegura Lilaia. É que em preço de venda ao público, o mercado da Rosuvastatina é de cerca de 40 milhões de euros por ano e, uma vez que os genéricos têm que ser no mínimo 50% mais baratos do que o fármaco original, a poupança será "superior a 20 milhões de euros", estima Paulo Lilaia.



E como a patente do Crestor expira a 31 de Dezembro, o líder da Apogen acredita que várias empresas vão lançar genéricos, "uma vez que este é um mercado [dos medicamentos para o colesterol] muito competitivo"



Em Outubro, a Rosuvastatina era a oitava substância activa que mais encargos representava para o Serviço Nacional de Saúde, lembra o Público.