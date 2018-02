Uma investigação conduzida por investigadores da Universidade do Minnesota, EUA, sustenta que o género das crianças pode descoberto através do seu discurso. As pistas na linguagem são dadas logo a partir dos cinco anos.

Segundo o jornal The Guardian, os meninos e as meninas percebem e usam traços de discurso dos adultos que ouvem à sua volta. Depois, adaptam-no. O estudo analisou 96 crianças entre os cinco e os 13 anos, que foram gravadas a proferir palavras específicas em inglês. De seguida, foi pedido a vários adultos que ouvissem as gravações. Tinham depois de classificá-las de zero a seis pontos: o máximo seria para as vozes que se parecessem mais com a de uma pessoa do sexo masculino, ou do sexo feminino.

Percebeu-se que os adultos captaram diferenças entre o discurso dos rapazes cujos amigos eram do mesmo sexo e que preferiam brinquedos geralmente associados ao sexo masculino, e o discurso dos meninos que tinham amigas e gostavam mais de brinquedos associados a raparigas.

Alguns dos rapazes do segundo grupo tinham recebido um diagnóstico de disforia de género, que caracteriza a identificação de uma pessoa com o sexo oposto. Contudo, a disforia só é diagnosticada quando essa identificação causa angústia à criança, o que nem sempre acontece.

"Mesmo tão jovens como aos cinco anos de idade, considera-se que estes rapazes soam menos como um do que os meninos a quem não foi feito o diagnóstico, e considera-se que soam mais como uma menina", afirmou Ben Munson, professor da Universidade do Minnesota, que apresentou esta investigação na reunião da Associação Americana pelo Avanço da Ciência (em tradução livre) de Austin, Texas.

O tom da voz era uma das diferenças apontadas pelos adultos. Mas também se verificou outra diferença, relativa à forma como as crianças proferiam os "s", na língua inglesa. A forma como as crianças proferiam um "s" também estava ligada à forma como os ouvintes percebiam se quem falava era rapaz ou rapariga.

Os rapazes que pronunciavam o "s" de forma muito nítida e correcta não eram associados ao seu sexo. Contudo, o investigador Ben Munson afirma que a disforia de género é uma boa forma de prever quem vai crescer e tornar-se homossexual, mas rejeitou as preocupações em como os traços de discurso na infância possam ser usados para prever a futura orientação sexual. Não há estudos a longo prazo que o comprovem, sustenta.

Segundo o The Guardian, este estudo vai contra certas investigações acerca da linguagem que, até recentemente, sugeriam que muito cedo as crianças não seleccionam quem tentar copiar, e que o seu discurso acaba por ser uma média das pessoas que ouvem. "[O estudo] Prova que as crianças estão a captar e escolher as pessoas que encontram durante a aquisição da linguagem e que estão a imitar alguém", exemplifica Munson. Para ele, perceber por que as crianças captam sons de certas pessoas pode ajudar crianças que têm dificuldades de linguagem.