Aos 46 anos, Elon Musk parece estar a divertir-se com as ideias visionárias que estabelece e com as quais consegue surpreender o mundo. Ontem, depois de ter construído o carro eléctrico mais desejado no mundo, o Tesla, enviou com êxito um modelo Roadster para o espaço.

A viatura com um fato de astronauta sentado ao volante está em órbitra e o inventor, com uma fortuna avaliada em 16 mil milhões de euros, espera que possa colidir com Marte.

As experiências espaciais da sua empresa Space X, com a qual Elon Musk pretende tornar possíveis as viagens intra-planetárias, são apenas uma das ideias do visionário.

Elon Musk quer salvar o planeta dos efeitos do aquecimento global com a proliferação de carros eléctricos (Tesla) e casas sustentadas com energia solar (Solar City) e ambiciona resolver o problema da mobilidade urbana com túneis subterrâneos equipados com skates eléctricos para pessoas e carros.

Mas o seu grande sonho é espacial: criar habitats para humanos em outros planetas e luas. É que o multimilionário, que cresceu na África do Sul, acredita que a humanidade irá viver um período semelhante à Idade das Trevas e quer ter um plano B.

"As alterações climáticas são a maior ameaça que a humanidade enfrenta este século, à excepção da Inteligência Artificial", disse Elon Musk.

Tudo começou aos 24 anos, depois de Elon Musk se ter licenciado em Física e Economia. Em 1995, criou com o irmão, Kumbal, a Zip2, uma empresa de software que desenhava mapas digitais das cidades a jornais no Canadá, para onde se mudou da África do Sul, com a mãe e dos dois irmãos aos 17 anos.

Quatro anos depois, os dois venderam o software por 17 milhões de euros, dinheiro que investiram para criar o sistema de pagamento digita, PayPal.

Em 2002, Elon Musk vendeu a PayPal ao portal de vendas eBay por 146 milhões de euros. Mais uma vez, o considerado pelo The New York Times como "o mais bem sucedido empreendedor no mundo", investiu o dinheiro. Desta vez em três empresas: Tesla, SpaceX e Solar City.

Mas o caminho até ao êxito não foi fácil. Elon Musk nasceu na África do Sul e passou parte da infância sozinho. Os pais, Errol, um engenheiro de sucesso, e Maye, dietista e modelo, mal paravam em casa.

"Não tinha uma ama. Havia a empregada que tentava impedir que eu partisse alguma coisa", disse à revista Rolling Stone. "Não me vigiava. Eu estava a fazer explosivos, a ler livros, a construir foguetes e a fazer coisas que me podiam ter morto. É incrível ter ainda todos os meus dedos. Eu fui educado pelos livros."

Um dos seus autores favoritos na altura era o escritor de ficção científica, Isaac Asimov. Daí retirou muitas das suas obsessões, nomeadamente as viagens espaciais e a ameaça para a humanidade da Inteligência Artificial.

Os pais divorciaram-se quando ele tinha oito anos e, depois de ter vivido algum tempo com a mãe e os dois irmãos mais novos, Elon Musk sentiu pena do pai e foi viver com ele.

Do pai, herdou a facilidade para a engenharia, mas a convivência diária não correu bem. "Não tem ideia do homem terrível que ele é. Quase todo o crime que possa pensar, ele já o cometeu."

Os dois cortaram relações anos depois.