Não está a ser só mal-educado quando pega no seu telemóvel para ler o último post no seu Facebook e ignora os amigos com quem combinou um café. Os minutos que passa com o pescoço curvado estão a danificar a sua coluna vertebral e a afectar a sua saúde física e mental.

Segundo os médicos norte-americanos, o hábito originou mais uma condição médica a que chamaram "text neck", ou pescoço de mensagem em português.

É que a cabeça humana pesa entre 4,5 a 5,4 quilos e a pressão exercida sobre o pescoço quando a inclinamos para a frente para olharmos para o telemóvel pode atingir os 27 quilos, contribuindo para a perda de curvatura na coluna cervical.

Para além das dores na coluna que esta posição provoca, estudos científicos indicam que os problemas na postura afectam o humor, o comportamento, a memória e até pode ser uma das causas de depressão.

Segundo o Centro Nacional de Informação Biotecnológica norte-americano, a postura pode afectar a energia implementada no desenvolvimento ósseo e muscular e até o nível de oxigénio que os pulmões conseguem receber.



A solução não é complicada: preste mais atenção às pessoas que o rodeiam e menos ao seu telemóvel.