Dezenas de pessoas que já receberam alta clínica vão ter de passar o Natal no hospital por não terem famílias com condições para receber os utentes em casa ou por simplesmente viverem sozinhos. Esta situação vai acontecer em cinco das maiores unidades de saúde de Coimbra, Lisboa e Porto.



pub No Hospital Fernando Fonseca, que serve Amadora e Sintra, em Lisboa, apresenta 36 pessoas que já não precisam de estar no hospital mas que não têm condições para regressar a casa.



"São sobretudo idosos, com alta clínica que aguardam maioritariamente resposta da Segurança Social, para integração em lar", explicou ao Diário de Notícias fonte do Amadora-Sintra.



Já o Centro Hospitalar de Lisboa Central, onde se incluem os hospitais de São José e Capuchos tem neste momento 15 pessoas já com alta médica que ainda assim ali vão passar o Natal.



Fora desta contabilização ficam os doentes que permanecem no centro hospitalar a aguardar vaga na Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados. "Não misturamos nestes dados porque são pessoas que continuam a precisar de cuidados de saúde", disse ao DN a presidente do conselho de administração do Lisboa Central.