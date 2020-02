Eurídice e Guida foram separadas pelo machismo dos anos 50

O machismo como herança cultural tradicionalista, mas também valor institucionalizado de modo nem sempre imediatamente percetível: é por aqui que nos aborda o candidato brasileiro ao Óscar de Melhor Filme Internacional (que não chegou a ser nomeado), com a história de Eurídice e Guida Gusmão, duas jovens do Rio de Janeiro da década de 50, separadas pelo destino e condenadas pelo género."É engraçado porque, quando o filme estreou em Cannes, chamava-se A Vida Invisível de Eurídice Gusmão - o mesmo título do livro de Martha Batalha no qual o filme é baseado" -, conta-nos a atriz Carol Duarte, a cara e a voz de Eurídice, "mas a vida invisível não é só a delas, é a das duas irmãs mas também, de certa forma, de todas as mulheres da época".De facto, é difícil concluir a qual das duas pertence a vida mais invisível: Guida (Júlia Stockler), que, para escapar às garras do pai ultraconservador, foge de casa com o namorado e, engravidando fora do matrimónio, é obrigada a viver à margem da sociedade; ou Eurídice, que, cumprindo a expectativa contemporânea de casar cedo e ter filhos, passa a viver sob o jugo do marido, Antenor (Gregório Duvivier), e se vê forçada a abdicar do sonho de perseguir uma carreira na música.Separadas a partir desse momento, tentam desesperadamente reencontrar-se e, ao mesmo tempo, sobreviver numa sociedade opressora e sobranceira.Para Carol, "comunicar sem falar foi a chave" para interpretar esta personagem de gestos singelos, ainda que expressivos: "Antes das filmagens", conta, "passámos um mês e meio a entrevistar mulheres de 80 anos, as Eurídices e Guidas dos anos 50, e elas não tinham como ser abertas em relação ao aborto ou às primeiras experiências sexuais", temas amplamente explorados pelos olhos de Guida e Eurídice. A protagonista, então, "descreve, nas suas ações, o que não diz" e, no que diz, é preciso "perceber o que não está a ser dito".A atriz revela, no entanto, que "em nenhum momento o Karim [Aïnouz, realizador] nos pediu para fazermos de mulheres dos anos 50, e surpreendeu-nos quão atuais são os fenómenos do filme", como a violência sexual ou o modo como "a masculinidade cerca estas mulheres e lhes retira a liberdade" - "é uma rede da qual elas não saem".Carol afirma que "é óbvio que o filme não tem uma proposta política direta, como Bacurau" - companheiro de A Vida Invisível entre os nomeados de Cannes e a outra grande promessa do cinema brasileiro de 2019, de Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles -, focando-se em "retratar a violência na esfera privada". Ainda assim, acredita que nele está contido "o germe conservador e castrador" por trás da "onda de ataques às mulheres, aos negros e às artes que se vive atualmente no Brasil".Uma onda protagonizada por um "Governo completamente ignorante, mas não sem um projeto político", que, para Carol Duarte, consiste em nada menos do que "a precarização de todos os setores no Brasil" e a "destruição da ANCINE" - a Agência Nacional do Cinema brasileira.É a esta, e aos artistas da sua geração que "ousaram ter um olhar diferente sobre o cinema", que agradece pela repercussão internacional de A Vida Invisível, que arrecadou o prémio Un Certain Regard em Cannes, o primeiro para um filme brasileiro: "Estes prémios não são só nossos, mas de todo o cinema na contramão da lógica do mercado e do pensamento vigente."Veja aqui o trailer: