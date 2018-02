Músico português deu a sua primeira entrevista esta quinta-feira após o transplante de coração a que foi sujeito.

Salvador Sobral deu a sua primeira entrevista depois ter sido sujeito a um transplante de coração no início de Dezembro do último ano. À RTP, o cantor português confessou que sentiu medo da operação, falou sobre o período de recuperação e lembrou o ano "díspar" que passou.



"Há duas experiências únicas. Ganhei o maior concurso pop europeu e, de repente, toda a gente no país me conhecia. Uns meses depois enfiei-me num quarto de hospital durante quatro meses e fiz um transplante de coração. Acho que foi o ano mais díspar", revelou o músico, em entrevista no Telejornal.



"O coração é um músculo. A alma fica lá, é a mesma", acrescentou Salvador, afirmando que não tem muita vontade em saber a história do coração que lhe salvou a vida. "Vejo a situação de forma muito prática. Havia este problema e a ciência resolveu-o. Por agora, não tenho essa vontade de ir procurar".



Questionado sobre se sentiu algum medo durante a cirurgia, o músico não escondeu: "claro que sim". "Seria um cubo de gelo se não tivesse medo", salientou.



Salvador Sobral falou ainda sobre o seu novo álbum, que já está a preparar, revelando que terá músicas compostas pelos escritores Miguel Esteves Cardoso e Gonçalo M. Tavares e pelos músicos Mário Laginha e Samuel Úria. A este último, o vencedor da Eurovisão deixou um pedido: "Samuel, se me estiveres a ouvir, manda lá a m***** da música".



O músico, sujeito a um transplante de coração em Dezembro passado, garantiu que não se sente uma pessoa diferente depois da operação e confessou que o seu sonho é "viajar pelo mundo inteiro e tocar".