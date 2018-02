A ideia de Roth surgiu durante umas férias em Calabasas, California. "Sempre que um homem giro se aproximava, lá ia eu colocar o baton", disse ao New York Post.



A empresária diz que a ilha poderá receber "convidados masculinos no futuro". Mas, para já, só mulheres: "As mulheres devem passar tempo juntas. Cada uma deve criar sonhos e desejos", disse Roth.



A ilha tem 10 bungalows, com locais para dormir e fazer actividades: aulas de culinária e fitness, assim como yoga e meditação, sempre rodeadas pela natureza.



As reservas abrem em Julho e os preços ainda não estão determinados.

Há uma ilha privada para quem queira fazer uma pausa de homens. No mar báltico, perto da costa finlandesa que dá para a cidade de Helsínquia, existe a ilha SuperShe: um arquipélago com 10 bungalows, onde a presença de homens é proibida.Ao jornal New York Post, a fundadora Kristina Roth diz que aquele arquipélago servirá para as mulheres relaxarem e estarem focadas em si, sem pensarem se estão bonitas para o sexo masculino. Para a empresa de Roth, "estar de férias com os homens pode ser cansativo".