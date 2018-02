Uma representante do Instituto do Cancro explicou que "a gordura corporal extra não se limita a sentar lá; envia mensagens ao corpo que pode ser usado para danificar células. Estes danos podem acumular-se e aumentar o risco de cancro, da mesma forma que o tabaco".



Linda Bauld explicou ainda que apesar dos millenials serem conhecidos por "consumirem comida saudável", a sua alimentação não é saudável. "Nada bate uma dieta equilibrada em que se consome muita fruta, vegetais e outros alimentos ricos em fibra", ao mesmo tempo que se deve cortar "em comida de plástico" e praticar exercício.

Se nasceu entre os inícios dos anos 80 e os finais dos anos 90, irá fazer parte da geração que mais sofre de excesso de peso. Cerca de sete em cada dez millenials vai ter peso a mais quando chegar à meia-idade.Comparando gerações, apenas 50% dos baby boomers tinham peso a mais quando chegavam à meia-idade, informa a BBC, citando vários especialistas.Ser gordo durante a idade adulta está relacionado com 13 tipos diferentes de cancro, informa o insituto de Pesqueisa de Cancro do Reino Unido, responsável pela análise. Entre os cancros mais comuns relacionados com o excesso de peso encontram-se os cancros do peito, intestino e rim.Actualmente, o Reino Unido é a nação mais obesa da Europa Ocidental com cerca de 27% da população a sofrer de excesso de peso. Em 2015 os maiores níveis de obesidade estavam entre pessoas dos 55 aos 64 anos, mas os especialistas estão preocupado que uma geração mais nova esteja a caminhar de forma gradual para reclamar este lugar,