Baleia salva mergulhadora de ataque de tubarão

baleia-de-bossas

A bióloga avança que esta pode ser mais uma prova que mostra que as baleias têm uma natureza que as impele a proteger outras espécies, incluindo humanos. Caso se confirme esta hipótese, será a primeira vez que foi registado em vídeo uma baleia a proteger um humano de um ataque de um tubarão.



Segundo a bióloga, a baleia "protegeu-a", resguardando-a e empurrando-a com a cabeça e a barbatana durante dez minutos.



Apenas alguns minutos depois de estar a ser empurrada é que a bióloga percebeu que a sombra que via não era outra baleia, mas sim um tubarão (apercebeu-se dessa diferença quando reparou que a sombra movia a cauda para os lados e não de cima para baixo).







"Passei 28 anos a proteger baleias, e naquele momento, nem me apercebi que eram elas que me estavam a proteger", assegurou a bióloga, citada pelo jornal britânico The Independent. Mas a verdade é que apesar da atitude altruísta do cetáceo, a bióloga temeu pela sua vida: "Eu não tinha a certeza sobre quais as intenções da baleia ao aproximar-se. E depois ela esteve a empurrar-me durante mais de dez minutos, que pareceram horas. Acabei um bocado magoada", confessou.



"Eu tentei constantemente afastar-me dela e impedir que me empurrasse com demasiada força, ou que me acertasse com as barbatanas ou com a cauda. Se isso tivesse acontecido tinha-me partido os ossos e perfurado os meus órgãos", disse Hauser, acrescentando ainda que, caso tivesse continuado debaixo da membrana peitoral da baleia, se teria afogado.

Umade aproximadamente 22,5 mil quilos terá salvado a bióloga Nan Hauser de ser atacada por um tubarão-tigre, ao empurrá-la. O momento foi captado em vídeo.Hauser estava a nadar ao largo de Rarotonga, nas ilhas Cook, quando a baleia nadou até junto de si, para prevenir, alegadamente, que a humana fosse alvo de um ataque "potencialmente fatal".