Norishige Kanai diz ter crescido nove centímetros e teme não poder voltar à Terra na mesma nave em que partiu para o espaço.



São dois sonhos de milhares de crianças: crescer e ser astronauta. Norishige Kanai, de 41 anos, conseguiu o segundo e pensava que, já bem dentro da idade adulta não teria de se preocupar mais com o primeiro. Mas durante a sua primeira missão espacial, Kanai cresceu nove centímetros e agora teme ser demasiado alto para caber no assento da nave que o traria de volta à Terra.



O japonês faz parte da tripulação da Estação Espacial Internacional (EEI) e, de acordo com o próprio, durante a missão cresceu nove centímetros.



"Hoje tenho uma notícia importante. Passei no exame médico com medição dos parâmetros físicos e a minha estatura aumentou 9 centímetros. Cresci em três semanas", escreveu no Twitter o astronauta que está na Estação Espacial desde 19 de Dezembro, à qual chegou a bordo da nave russa Soyuz.





Citado pela agência noticiosa russa TASS, mostrou-se preocupado: "Agora estou preocupado se vou caber no assento da nave espacial Soyuz". O astronauta lembrou ainda que não crescia desta forma desde a adolescência.Libby Jackson, da Agência Espacial do Reino Unido, em entrevista à BBC News, explicou que esta preocupação é legítima: a nave espacial Soyuz que leva os astronautas de e para a Terra tem um limite na altura do assento. Se os membros da equipa se tornarem muito altos, isso pode representar um problema.Jackson explicou ainda como é possível crescer no espaço: "Ficamos mais altos no espaço à medida que a nossa espinha se afasta, geralmente dois a cinco centímetros. Existe uma variedade de crescimento e as pessoas respondem de forma diferente", acrecentou.