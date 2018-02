O YouTuber Logan Paul provocou indignação entre osinternautas ao publicar um vídeo a electrocutar dois ratos mortos. A organização não-governamental PETA já reagiu.

O norte-americano de 22 anos tinha estado já envolvido em polémica após partilhar um vídeo na floresta Aokigahara – floresta no Japão conhecida pelo elevado número de suicídios – onde mostrava o corpo de um homem que tinha tirado a própria vida. Depois da controvérsia, o YouTuber pediu desculpa, prometendo mudar de atitude.

Contudo, um novo vídeo publicado no YouTube, Logan Paul electrocuta dois ratos com uma pistola eléctrica. "Nenhum rato vem a minha casa sem ser electrocutado. Odeio ratos", disse.

As imagens geraram indignação nas redes sociais. Inclusive, organizações de defesa dos direitos dos animais consideraram a atitude do YouTuber uma "crueldade".

"O comportamento de Logan Paul é imperdoável", considerou, através do Twitter, a associação norte-americana PETA.





We are aware of the video and we've urged YouTube to take it down. Logan Paul's behavior is inexcusable.