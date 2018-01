Gonçalo Diniz pediu Sofia Cerveira em casamento no dia 6 de Janeiro. O pedido aconteceu durante a cerimónia de baptismo da filha do casal, Vitória.

Diniz tornou a novidade pública via Facebook, onde mostrou várias imagens do momento. Para fazer o pedido, o actor recorreu a uma mensagem que podia ter sido escrita pela filha do casal: "Mamã, aceita casar com o papá? Ele quer muito... Sim?"





Sofia Cerveira e Gonçalo Diniz estão juntos há cerca de três anos.