Feliz Natal,paz,amor Deus e saúde =FAMÍLIA?????????????????? Uma publicação partilhada por Cristiano Ronaldo (@cristiano) a 24 de Dez, 2017 às 1:13 PST

Cristiano Ronaldo mostrou a sua noite de Natal no Instagram. Rodeado pela família, o jogador recordou o mais importante da época: "paz, amor, Deus e saúde igual a família".Na imagem, surgem os três bebés de Ronaldo, que nasceram este ano: Alana Martina, a filha que teve com Georgina Rodriguez, e os gémeos Mateo e Eva (gerados através de barriga de aluguer).Também Cristianinho não falta. Além disso, a mãe, as irmãs, e os sobrinhos passaram a quadra natalícia com o craque português.