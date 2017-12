Tanto no Porto como em Lisboa, haverá alterações no funcionamento da rede de transportes público para as festividades da passagem de ano.



A SÁBADO fez um apanhado das principais alterações para a noite de 31 de Dezembro para 1 de Janeiro.



Lisboa



- Metro de Lisboa irá estar aberto durante toda a noite da passagem do ano



Algumas das principais estações das linhas Vermelha, Azul e Amarela estarão abertas toda a madrugada de dia 1 de Janeiro (entre as 1h00 e as 6h30), pelo que as portas do Metropolitano apenas voltará a encerrar às 1h00 do dia 2 de Janeiro.



Contudo, nem todas as linhas estarão abertas.



Estas são as seguintes linhas que ficarão abertas:

Linha Azul: Pontinha, Colégio Militar, Jardim Zoológico, São Sebastião, Marquês de Pombal, Restauradores e Baixa-Chiado.



Linha Verde: Telheiras, Areeiro, Alameda, Rossio, Baixa-Chiado e Cais do Sodré.



Linha Vermelha: Moscavide, Oriente, Olivais, Alameda e S. Sebastião



- Estação do Terreiro do Paço será encerrada às 22h30



Devido às festividades de passagem do ano, a estação do Terreiro do Paço será encerrada às 22h30.



- Haverá mais autocarros a partir do Cais do Sodré, Rossio e Alfândega/Santa Apolónia



A CARRIS anunciou a suspensão do serviço de duas carreiras, "devido à redução de procura", e o reforço de outras.



De acordo com a nota publicada no site da empresa, a CARRIS irá suspender as carreiras 712, 722, 738, 744 e 764.



Contudo, após a meia-noite, haverá o reforço das linhas 201, 207 e 210 a partir do Cais do Sodré, Rossio e Alfândega/Santa Apolónia, respectivamente.



No que toca aos Comboios de Portugal (CP), haverá mais veículos e um bilhete promocional (de ida e volta) de dois euros por pessoa nos comboios urbanos de Lisboa e Porto.



Porto

- Metro vai ter mais viagens e veículos maiores



À excepção da Linha Violeta (E), que liga o Estádio do Dragão ao Aeroporto, e que encerrará à 1h00 de dia 1 de Janeiro, a operação no Metropolitano do Porto será "contínua e reforçada". Segundo o Metro do Porto, o reforço terá início às 20 horas de dia 31.

"A operação especial preparada para a passagem de ano prevê a circulação contínua do Metro durante toda a noite, a realização de um maior número de viagens nas várias linhas e a utilização de um maior número de veículos duplos", lê-se em nota publicada no site da Metro do Porto.

Veja o reforço na circulação a partir das 20h00:



Linha Azul (A): até às 2h00 terá uma frequência de 10 minutos. A partir daí, entre as duas e as seis horas, o metro fará passagens de 15 em 15 minutos, com términos na Câmara de Matosinhos.



Linha Vermelha (B): partidas de 30 em 30 minutos até às cinco horas, com viagens até às 6h00.



Linha Verde (C): viagens de 15 em 15 minutos até às meia-noite. A partir da meia-noite até às cinco horas, há partidas de 30 em 30 minutos.



Linha Amarela (D): frequência de viagens terá 10 minutos até às 22 horas de 31de Dezembro. Entre as 22h00 e as 3h00, o tempo de espera será oito minutos. Entre as 3h00 e as 5h00, passa para dez minutos.

Linha Laranja (F): Até às 3h00, haverá partidas com 20 minutos entre si. Depois, a frequência passará para os 30 minutos até às seis horas. Além disso, há um reforços de viagens entre o Estádio do Dragão e a Senhora da Hora.

Comboios com promoções ida e volta e autocarros a dobrar



No que toca aos Comboios de Portugal (CP), haverá mais veículos e

No que toca aos Comboios de Portugal (CP), haverá mais veículos e um bilhete promocional (de ida e volta) de dois euros por pessoa nos comboios urbanos de Lisboa e Porto, . Também a STCP garante "o dobro dos autocarros nas linhas que vão para a Baixa". Devido ao trânsito, também haverá percursos alternativos a partir das 21h00 de domingo, terminando às 5h30 de segunda-feira. "A rede noturna funciona com autocarros de maior capacidade, assegurando os percursos e horários habituais, a que se somam os autocarros das linhas da madrugada", lê-se no site da STCP. Consulte os horários aqui.