O segundo episódio de SuperNanny teve mais espectadores do que o primeiro, indicam os dados provisórios da Comissão de Análise e Estudos de Meios (CAEM)/Marktest.

De acordo com o Jornal de Notícias, o programa da SIC foi visto por 1.148.800 pessoas, mas 67 mil do que as que assistiram ao primeiro episódio.

O programa conduzido pela psicóloga Teresa Paula Marques superou o Masterchef Júnior, na TVI. SuperNanny teve um pico de audiência às 22h49, com 1.248.000 espectadores.

Até agora, a Comissão de Protecção de Crianças recebeu 21 queixas contra o programa. O Instituto de Apoio à Criança apresentou uma queixa à Entidade Reguladora da Comunicação Social (ERC). A Provedora de Justiça também está a analisar uma denúncia.

Apesar de a Comissão de Protecção de Crianças e Jovens ter instado a SIC a retirar as imagens do primeiro episódio do ar, o canal transmitiu o segundo episódio.