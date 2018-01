Segundo debate entre os candidatos à liderança social-democrata decorreu num tom mais sereno que o da semana passada.

Os candidatos à liderança do PSD, Pedro Santana Lopes e Rui Rio, voltaram a defrontar-se num frente-a-frente, depois de um primeiro confronto a dois unanimamente ganho pelo antigo primeiro-ministro. A relação com o PS - e o apoio a um possível Governo minoritário nas eleições de 2019 - e a renovação do mandato da Procuradora-Geral da República, Joana Marques Vidal, foram os temas principais, num debate marcado por uma tentativa dos dois candidatos em "encostarem" o rival a António Costa.



Neste segundo debate televisivo, na TVI, que decorreu num tom mais sereno que o da semana passada na RTP, o ambiente entre os candidatos "aqueceu" na parte final, quando questionados sobre qual será a posição do PSD em 2019 em caso de vitória do PS sem maioria absoluta.



"O PSD vai para ganhar, ponto. Mas, não vou ser politicamente hipócrita e dizer que ganhamos de certeza, entendo que o PSD deve ser coerente com o ataque que faz hoje a António Costa porque não deixou Passos Coelho ser primeiro-ministro (...). Prefiro que ele esteja amarrado à Assembleia como um todo do que apenas à esquerda", afirmou. "Pelo interesse nacional, temos de evitar que o BE e o PCP continuem na esfera do poder", disse Rui Rio, considerando que tal só é possível se o PSD deixar passar um Executivo socialista.



Já para Santana Lopes, "foi rompida a prática constitucional" de que quem ganha as eleições governa. "António Costa não pode enganar o PPD/PSD (...). O PS tem de voltar a provar que está de acordo com esta prática constitucional. Admito um dia conversar sobre o assunto, mas com acordo escrito", afirmou, sublinhando que, se esta regra se mantivesse válida, "Passos Coelho era primeiro-ministro".



O antigo presidente da Câmara de Lisboa defendeu que "não tem pés nem cabeça" o PSD viabilizar um eventual governo minoritário do PS apenas para honrar o seu passado. "O que estás a dizer é para votarem útil no PS", alertou Rui Rio.



"O teu problema é a falta de confiança nas possibilidades próprias, o teu principal alvo nestas directas era derrotar Pedro Passos Coelho, eu vim para derrotar António Costa. Tu queres mudar o PSD, eu vim para mudar o país", respondeu Santana Lopes.



Palavras de Marcelo servem de apoio

Tal como adiantou em entrevista à SABADO, Pedro Santana Lopes defendeu a recondução da actual procuradora-geral da República, enquanto Rui Rio não revelou a sua posição para não alimentar "um não assunto", tal como foi classificado pelo Presidente da República – adjectivação seguida pelos dois políticos.



"Como o Presidente da República disse, este devia ser um não assunto neste momento, é falta de sentido de Estado estar a pôr a questão em cima da mesa quando faltam dez meses para terminar o mandato", afirmou Santana Lopes, mas que admitiu defender a recondução. "Politicamente, se hoje tivesse de tomar uma decisão, como líder da oposição, diria que é adequada a renovação do mandato da PGR", afirmou, acusando ainda o seu adversário de ter colocado este tema na agenda ao fazer, no debate da RTP, um balanço negativo do trabalho do Ministério Público.



Rui Rio disse rever-se a "100%" no que disse o Presidente da República e considerou que seria até de bom tom este ser um "não assunto".



"O partido há-de pensar nisso, eu não devo alimentar isto dizendo que sim ou não, senão estou a colaborar uma coisa que acho que é má para a actual procuradora", afirmou, escusando-se a responder se defende ou não a recondução de Joana Marques Vidal.



Sobre o balanço negativo que fez da actuação do Ministério Público no anterior debate, Rui Rio disse tratar-se de uma apreciação global sobre o sistema de justiça, admitindo até desconhecer que havia uma questão à volta do fim do mandato de Joana Marques Vidal. "Tenho andando pelo País e chego a Lisboa e pergunto-me: o que se passou aqui na corte que estão a debater uma coisa que eu desconhecia? Ainda bem que o Presidente da República pôs as coisas no devido lugar", afirmou.



Com Lusa