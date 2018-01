O amianto que está a ser retirado das escolas portuguesa está a ser substituído por um material igualmente perigoso para a saúde, avança o Público.

A acusação é feita pela Quercus que garante que o poliuretano que está ser usado como material de isolamento nas escolas é tóxico.

"Não só é altamente inflamável, como tem componentes orgânicas voláteis que se vão libertando com a sua degradação e que que são cancerígenas", disse a Carmen Lima, coordenadora da Quercus – Associação Nacional de Conservação da Natureza.

O material está a ser usado como substituto do amianto que foi proibido em Portugal em 2005 por estar associado ao surgimento de doenças oncológicas.

A ONG portuguesa garante haver alternativas, mas que são preteridas por razões financeiras. "Tal como está a acontecer com as obras de remoção do amianto, as soluções de substituição adoptadas têm apenas um critério: ser as mais baratas possíveis."

Carmen Lima denuncia ainda ter recebido queixas de que a remoção do amianto – que tem de ser feito de modo a evitar a libertação de fibras perigosas para a saúde - está a ser feito sem recurso a empresas certificadas e algumas vezes na presença dos alunos.

Segundo números do Governo, existem ainda 4263 edifícios públicos com revestimento de amianto.