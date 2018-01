Líder parlamentar socialista não respondeu directamente aos alertas de PCP e BE sobre os riscos de um Bloco Central.

O presidente do PS, Carlos César, garantiu que os socialistas não precisam de novos aliados, não respondendo directamente aos alertas de PCP e BE sobre os riscos de um Bloco Central, hipótese admitir pelo novo presidente do PSD, Rui Rio, em caso de vitória minoritária nas eleições legislativas de 2019.



Em Penacova, no final de uma manhã de visita às áreas ardidas no último verão e outono passado, o líder parlamentar do PS admitiu que, com a eleição de Rui Rio para líder do PSD, o PS passou a dispor de um interlocutor "mais sólido", mas não foi mais além nos comentários. "Volvido este período, em que PSD foi um pouco terra de ninguém [com as eleições internas], estão criadas as condições para uma interlocução mais sólida. Não precisamos de ter novos aliados, mas precisamos de ter todos os interlocutores", disse aos jornalistas.



César recusou responder directamente aos alertas de Jerónimo de Sousa, secretário-geral do PCP, e da coordenadora do BE, Catarina Martins, de estar a crescer a ideia de uma Bloco Central, entre o PS e PSD, que classificou de "temas laterais".

Os deputados do PS iniciaram, esta segunda-feira, em Coimbra, dois dias de jornadas parlamentares com visitas às áreas afectadas pelos incêndios do Verão e com a discussão da transparência na política e a descentralização.