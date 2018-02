O movimento de defesa do rio Tejo proTEJO reuniu o seu Conselho Deliberativo no dia 24 Fevereiro de 2018, tendo tomado várias decisões e feito o balanço do biénio de 2016/2017 e do início deste ano.Num comunicado enviado às redacções, a proTEJO refere que "concentrou muito do seu esforço de actuação na luta contra a poluição do rio Tejo e seus afluentes", congratulando-se com a iniciativa do ministério do Ambiente sobre a Celtejo (empresa detida por um dos principais investidores da Cofina, o grupo da SÁBADO), "limitando as descargas à sua capacidade de tratamento dos efluentes rejeitados no meio hídrico, e com a revisão das licenças de todas as empresas a laborar na bacia do Tejo".A proTEJO pede ainda que haja uma "fiscalização contínua, rigorosa e eficaz com incidência mais regular em operadores de risco, nomeadamente, aqueles que reiteradamente incumprem as licenças" e ainda que se "operacionalize uma monitorização diária dos caudais e da qualidade das massas de água", num futuro próximo.O comunicado louva ainda a actuação de Arlindo Consolado Marques "que tem vindo a denunciar os poluidores do rio Tejo e seus afluentes, com imensa dedicação e esforço", acrescentando que num futuro próximo se vai preocupar com a implementação de um regime de caudais ecológicos diários, semanais e trimestrais.A proTEJO enumera ainda algumas das actividades em que incorreu durante o dito período de tempo: Audições na Comissão Parlamentar do Ambiente; cartas enviadas ao Ministro do Ambiente; manifestações contra a poluição do rio Tejo e seus afluentes e ainda Manifestações pelo encerramento da Central Nuclear de Almaraz.O comunicado dá ainda conta de algumas das actividades que a proTEJO tem programadas para os próximos tempos, como remeter um pedido ao Ministro do Ambiente com proposta de alterações à legislação e reivindicações, realizar o 6º Vogar contra a indiferença e ainda realizar diversas conferências sobre o clima e o rio Tejo.