O Global Teacher Prize, que chegou agora a Portugal, vai distinguir o melhor professor - com um prémio de 30 mil euros.

Um prémio para distinguir o melhor professor do ano chegou a Portugal, um dos primeiros países da Europa a implementar uma edição a nível nacional. O Global Teacher Prize, iniciativa da Fundação Varkey, vai premiar o melhor professor do ano com 30 mil euros.

A distinção vai para professores que tenham desenvolvido soluções inovadoras para lidar com desafios na escola, com métodos eficazes aplicados nas salas de aula.

As candidaturas em Portugal decorrem, online, entre 6 de Fevereiro e 10 de Março.

Podem concorrer todos os professores do pré-escolar ao 12.º ano, de todas as áreas e tipos de ensino. No formulário, devem explicar o motivo pelo qual merecem ganhar o prémio.

Os finalistas serão anunciados a 19 de Abril, sendo o vencedor português automaticamente apurado para o concurso a nível global – com um prémio de um milhão de dólares.