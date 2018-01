Ao contrário de todas as previsões, o suspeito dos crimes de Aguiar da Beira, em Outubro de 2016, manteve o silêncio na sessão do julgamento realizada no Tribunal da Guarda esta sexta-feira, devido ao atraso na entrega de relatórios periciais.

A última sessão do julgamento aconteceu a 28 de Novembro de 2017 e, logo nesse dia, o juiz presidente manifestou dúvidas se no dia 13 de Dezembro de 2017 o tribunal já teria as perícias pedidas para verificar as incapacidades com que ficaram António Ferreira (o militar da GNR que sobreviveu) e Lídia da Conceição (a mulher que esteve sequestrada numa casa de Moldes, Arouca).

Na altura, a advogada do suspeito, Mónica Quintela, disse que o arguido falaria ou a 13 de Dezembro ou a 5 de Janeiro (se a sessão fosse adiada). Esta sexta-feira, estabeleceu outro prazo. "Se se mantiver a data de 15 [de Fevereiro] irá falar, porque as próximas sessões irão começar precisamente pelas declarações do arguido, seguidas pelas alegações finais", disse a advogada, citada pela TSF.

Pedro Dias está acusado de três crimes de homicídio qualificado sob a forma consumada, três crimes de homicídio qualificado sob a forma tentada, três crimes de sequestro, crimes de roubo de automóveis, de armas da GNR e de quantias em dinheiro, bem como de detenção, uso e porte de armas proibidas.

"Não podemos antecipar o que ele vai dizer. Ele irá falar, ele quer falar, desde o princípio que ele quer falar. Não colhe a tese de que está à espera da prova porque todos nós conhecemos a prova, todos conhecemos o processo", reforçou Mónica Quintela, rematando: "Ele poderia tê-lo feito em qualquer altura, mas entendemos que era importante que tivesse decorrido toda a produção de prova para que o tribunal pudesse ver efectivamente o que é que não quadra na acusação para que ele possa agora explicar aquilo que terá que explicar."