Esta operação foi o culminar de uma expressão militar do tempo: primeiro, com a campanha eleitoral de Humberto Delgado em 1958 e, depois, com o início da guerra colonial, em 4 de Fevereiro de 1961. No dia 25 de Novembro de 1975, foi o último a depor as armas quando chegava ao fim a "Revolução dos cravos".



O coronel foi uma figura histórica da luta contra o regime salazarista. À RTP em 1975, Varela Gomes explica que fez o "golpe de Beja" porque a "cascata de acontecimentos" em 1962 tinha criado a ilusão de que "o fascismo tinha os dias contados".

Segundo a RTP, o coronel morreu na sua casa em Lisboa. Varela Gomes foi também co-autor, ao lado de Manuel Serra, da operação de tomada do quartel do Regimento de Infantaria 3, em Beja, em 1962, também conhecido como "golpe de Beja".