O comentador diz não haver crime, relembrando que a reputação do presidente do Eurogrupo ficou manchada. Marques Mendes falou ainda da Operação LEX e segredo de justiça.

Luís Marques Mendes, no seu comentário semanal na SIC, considerou que a forma como decorreu a investigação ao Ministro das Finanças Mário Centeno foi um "absurdo completo". O comentador apresentou três razões para sustentar a sua opinião.



A primeira é de que "pedir bilhetes para um camarote presidencial pode ser uma atitude politicamente infeliz, mas não é crime", segundo a óptica do social-democrata.



O comentador continua, sustentando o seu argumento: "Há um crime, que é o do recebimento indevido de vantagem. Mas neste caso, como é um camarote, as pessoas estão lá por convite. A alegada vantagem deixa de ser crime porque é um uso e costume, é uma conduta habitual. Se o Ministério Público lá for, nesses camarotes estão lá os próprios magistrados", explicou o ex-líder do PSD, concluindo que o IMI dos prédios de Tiago Vieira, filho de Luís Filipe Vieira, presidente do Benfica, "é matéria das autarquias e não das Finanças".



Resumindo, para Marques Mendes, "foi uma falta de senso, que causou incómodo" e por isso é que o Ministério Público pediu para "rapidamente se abafar este disparate", mas não antes de ter sido causado "dano reputacional", lembrando que o Partido Popular Europeu pediu que fosse debatida a conduta do actual líder do Eurogrupo. "O disparate está internacionalizado", rematou.



O Ministério Público decidiu arquivar o processo que envolvia Mário Centeno e o alegado recebimento indevido de vantagem após os bilhetes que o ministro das Finanças pediu para ir ver um jogo do Benfica na tribuna presidencial já que o Departamento de Investigação e Acção Penal de Lisboa (DIAP) concluiu que se verificou uma "inexistência de crime", após buscas no gabinete do ministro.



Num comunicado enviado às redacções, o MP assumia que "ordenou a instauração do processo-crime na sequência da publicação nos órgãos de comunicação social de notícias sobre a solicitação de bilhetes para assistência a jogo de futebol (…) em tribuna presidencial". As notícias, recordava a mesma nota, apontavam que "no mesmo período temporal, veio a ser concedida uma isenção de IMI a um familiar do presidente do clube que tinha oferecido os bilhetes ao ministro das Finanças".



A nota, enviada na quinta-feira passada, afirmava ainda que, "realizado o inquérito, recolhida prova documental e pessoal necessária ao apuramento dos factos, o MP concluiu pela não verificação do crime de obtenção de vantagem indevida ou qualquer outro, uma vez que as circunstâncias concretas eram susceptíveis de configurar adequação social e política própria de previsão legal".



Operação Lex é "um enorme murro no estômago"



O comentador afirma ter ficado perplexo (como as pessoas) por a alta corrupção já ter chegado "ao mais alto nível da justiça", dizendo que este caso abala a confiança do país na justiça "mina a crença nas instituições em geral", apelidando esta situação mesmo como um "enorme murro no estômago", segundo o Jornal de Negócios.



Mas Marques Mendes consegue vislumbrar um ponto positivo na situação: "A justiça é igual para todos e é implacável com todos. Até com os seus próprios pares. Ninguém escapa", disse, enumerando alguns dos que já foram investigados, como um ex-primeiro-minsitro, um grande banqueiro, altos gestores, um procurador do Ministério Público, dois juízes desembargadores e até dirigentes do futebol.



Violação do segredo de justiça



Marques Mendes acabou o seu comentário criticando a alegada violação do segredo de justiça relativamente à Operação LEX. "Desta vez foi de mais. Chegámos a dois pontos inqualificáveis: primeiro, as televisões chegarem à casa de Rui Rangel antes dos magistrados que iam fazer as buscas (o que significa que alguém as avisou, marimbando-se para o segredo de justiça); segundo, o juiz Rui Rangel ainda nem sequer foi ouvido, mas já está condenado na opinião pública (porque a acusação já pôs tudo cá fora)". A SÁBADO esteve presente no momento em que os magistrados chegaram ao local para dar início às buscas.



O comentador diz então que é inexplicável que os vários agentes da justiça não se juntem para encontrarem uma solução para acabar com esta situação.



Atira ainda à Ministra da Justiça, dizendo que é inexplicável que "não faça nada e cruze os braços", apontando ainda uma solução: "Se não têm a coragem de fazer cumprir o segredo de justiça, deixem-se de hipocrisias e acabem com o segredo de justiça".