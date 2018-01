Uma mulher de 46 anos foi detida por suspeitas de tráfico de estupefacientes, após levar 25 gramas de haxixe, dentro de um bolo, ao filho que está preso no Estabelecimento Prisional de Setúbal.

No passado dia 30 de Dezembro, a mãe de um recluso levou haxixe "dentro de um saco, dentro de um bolo", disse fonte do Departamento de Investigação Criminal de Setúbal da Polícia Judiciária ao Observador. "Exteriormente não se via nada".

Devido à pouca quantia de droga, a Polícia Judiciária acredita que seria para "consumo próprio" do recluso. "Sabe-se que o filho é consumidor", explicou fonte da PJ. "25 gramas não é muito. Já apanhámos muito mais. Este produto lá dentro [nos estabelecimentos prisionais] vale muito mais do que cá fora", prosseguiu.

Contudo, a hipótese de tráfico de droga para comercialização do produto não é excluída. "Depende da frequência com que a mãe lá ia", referiu a mesma fonte. "O revendedor [dentro do estabelecimento prisional] dá o NIB do vendedor [fora do estabelecimento prisional] a cada um dos compradores para que estes, por sua vez, o dêem a pessoas de confiança que transferem o dinheiro para o vendedor", contou fonte da PJ ao Observador.

A mãe do recluso foi "presente a primeiro interrogatório judicial", tendo sido aplicada a "medida de coacção de apresentações periódicas às autoridades", refere um comunicado publicado esta terça-feira no site da Polícia Judiciária.