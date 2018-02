O presidente do Conselho da Administração do IPO de Lisboa diz que os fornecedores de medicamentos decidiram "testar os limites das autoridades públicas em disponibilidade de dinheiro para a saúde".

"Posso dizer que o preço máximo atingido no IPO de Lisboa foi, no verão de 2016, meio milhão de euros por um medicamento, para um doente, durante um ano. Meio milhão de euros. Não é um tratamento, é um medicamento, portanto uma dose unitária ao longo de um ano", exemplificou em entrevista ao Diário de Notícias e TSF.

Para Francisco Ramos, houve "um aumento de mais de 50% em três anos". "Há três anos, o IPO de Lisboa gastava em medicamentos 30 milhões de euros, no ano passado gastou 50, portanto um aumento de mais de 50% em três anos, o que é um ritmo insuportável", frisou.



Segundo o presidente do IPO, os medicamentos antigos tornam-se mais acessíveis devido a um "desgaste de preço". Já o preço dos medicamentos novos tendem a subir, ficando com "preços astronómicos". "O Estado não sabe sequer administrar esses preços", sublinha Francisco Ramos.

Em jeito de conclusão, Francisco Ramos explica assim por que os hospitais "não têm dinheiro para pagar os medicamentos e, por isso, ficam a dever".

Contudo, no mundial da luta contra o cancro, o presidente do CA do IPO de Lisboa deixa uma mensagem positiva: "O número de doentes (oncológicos) está a aumentar, mas não está a aumentar a mortalidade por cancro. O que quer dizer que estamos a ter sucesso na luta e no tratamento", reconhece.