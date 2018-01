O Infarmed está a estudar o possível impacto que um teste feito em casa para diagnóstico do VIH possa ter caso venha a ser implementado em Portugal.O pedido de análise ao Infarmed - Autoridade Nacional do Medicamento foi feito pelo Ministério da Saúde que está a ponderar a prática que já existe em vários países.A associação Abraço mostrou-se disponível para avançar com uma experiência de auto-colheita de sangue em casa e com análises realizadas pelo Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (Insa). Sobre este projecto da Abraço, o Ministério da Saúde diz: "Caso cumpra todos os requisitos necessários, pode constituir uma opção complementar interessante no combate à doença"."Existiram algumas reuniões entre o Ministério da Saúde, Infarmed e Direcção-Geral da Saúde onde se discutiram questões relacionadas com o VIH e o ministério pediu ao Infarmed para estudar o potencial impacto desta possibilidadepoder ser uma realidade em Portugal", explicou Sofia de Oliveira Martins, do conselho directivo do Infarmed, ao Público, referindo-se ao teste e à colheita de sangue que pode ser feita em casa pelo próprio, para que possa ser analisada posteriormente num laboratório.Segundo Oliveira Martins, os diferentes cenários de países em que esta prática é comum estão a ser estudados pelo Infarmed. "O Infarmed apresentará os vários cenários e o ministério tomará as suas decisões", confirmou a responsável.Para que qualquer uma das iniciativas - colheita de sangue ou teste feito em casa - possa ser uma realidade em Portugal a legislação vai ter de mudar, já que a lei em vigor (decreto-lei 145/2009) diz que não é possível vender ao público auto-testes de diagnóstico in vitro para detecção de doenças como o VIH, hepatites, cancro ou para fazer rastreios genéticos.A Abraço tem já tudo pronto para avançar. "Já temos as campanhas e o site prontos, o parecer positivo da Comissão Nacional de Protecção de Dados e os parceiros todos envolvidos. As análises ao sangue serão feitas no Instituto Nacional de Saúde Ricardo Jorge", diz o presidente da Abraço, Gonçalo Lobo.O kit poderá ser pedido através da Internet e enviado para casa da pessoa com um código próprio e um envelope RSF [resposta sem franquia] para a amostra ser enviada para o Insa. "Se o teste for não reactivo, a pessoa recebe uma mensagem a dizer que os resultados estão disponíveis para consulta. Se for reactivo, é o nosso técnico que recebe a mensagem e entra em contacto com a pessoa para agendar um atendimento e o posterior contacto com o serviço de saúde", explica.