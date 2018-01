125 vítimas mortais directas e indirectas dos grandes incêndios de 2017, a 17 de Junho e 15 de Outubro. É com essa estimativa, acima dos 111 mortos avançados oficialmente, que a provedora de Justiça vai trabalhar para atribuir indemnizações aos familiares das vítimas.Segundo a rádio Renascença, que avançou a notícia, o número terá sido comunicado pelo Ministério da Justiça à provedora de Justiça. Contudo, salienta fonte da rádio, esta estimativa de 125 mortos não é o número final de mortos nos grandes incêndios do ano passado.Até ao momento, a provedora da Justiça abriu 43 processos dos 81 pedidos de indemnização aos familiares das vítimas dos incêndios de Junho e Outubro. Os 26 processos ainda por abrir já estão do lado dos familiares, que têm 30 dias para contestar ou aceitar uma proposta de indemnização.