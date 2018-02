Segundo o Correio da Manhã, estes presentes ficam guardados em cofres do Estado. Como não podem ser aceites por membros do Estado, os objectos oferecidos são pertença do Estado e ficam à guarda do respectivo ministério no qual os governantes exercem funções.Segundo o Código de Conduta, "todas as ofertas abrangidas pelo nº2 [valor igual ou superior a 150 euros] que constituam ou possam ser interpretadas, pela sua recusa, como uma quebra de respeito interinstitucional, designadamente no âmbito das relações entre estados, devem ser aceites em nome do Estado." Ou seja, as ofertas pertencem ao Estado e não ao membro do Governo. De acordo com o Diário de Notícias , algumas destas ofertas poderão, num futuro, fazer parte do espólio de um eventual museu diplomático.As prendas têm quase todas origem em países da Ásia, África e América Latina, e estão concentradas em três ministérios: 47 estão no Ministério dos Negócios Estrangeiros, 41 na Presidência do Concelho de Ministros, e três no Ministério das Finanças.Segundo a lista elaborada pela Presidência do Conselho de Ministros, a que o Correio da Manhã teve acesso, o primeiro-ministro recebeu presentes da China - uma peça em jade verde em peanha de madeira trabalhada-, de Marrocos - um tapete de parede de lã - e da Arábia Saudita - um chaleira de café e quatro chávenas, incensário e caixa de café arábico. Também o ministro das Finanças recebeu dois presentes, um dos quais uma peça em seda chinesa.