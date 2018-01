Concurso para médicos recém-especialistas será aberto nos próximos dias

Magda GamaHá 2 horas

Se forem igual aos outros médicos/as com que me tenho cruzado quer no meu caso, quer para o meu pai. ..JASUS do fcp NOS ACUDA PÁ ...SÓ PROSTITUTOS/AS E RAMEIROS/AS DOS MALDITOS bens materiais e do MALDITO dinheiro e capitalismo! ! E MUITO PIOR AGRESSIVOS/AS, MAL FORMADOS/AS MORALMENTE, COM MANIAS SN