Aqui no café, pecador me confesso. Espreitei o segundo episódio de SuperNanny. O que vi? Pais em apuros perante as dificuldades da vida familiar. Dificuldades comuns, com barreiras entre educadores e educados, rebeldias persistentes, erros consecutivos, dignos de compaixão. Se viola os direitos à imagem e à intimidade das crianças filmadas? Com certeza. Se ajudou aqueles pais, mesmo que momentaneamente? Pareceu-me que sim. Síntese caseira: há gente a precisar de uma ajuda que, num mundo decente, é encontrada entre amigos e profissionais. Ou então vendo filmes em que estes problemas são colocados sem a violência da exposição.O Prós e Contras com os meus botões é interrompido pela voz da Dona Lurdes, ao meu lado. Quase a subir para a cadeira, aplaude outra dona – aquela que, no programa, reprova, faz caretas e decide a vida dos outros. "Grande mulher!", remata, sentando-se e pousando no mármore o bolo de arroz. Entro sem pedir num delírio de cafetaria. Partilho-o. Imagino alguém que, em instante de dissensões várias, viesse pôr todos na ordem – adeptos da Gerigonça e seus adversários, Bruno de Carvalho e Rudolfo Reis, autoridades políticas angolanas e autoridades judiciais portuguesas. Uma SuperNanny em cada esquina. É isso. Obrigado, Dona Lurdes.