Falsos deuses

Na cabeça de Rui Rio, 2019 não tem grande história: o PS vence, o PSD fica em segundo. O objectivo é impedir que o PS chegue à maioria absoluta, concedendo ao PSD o privilégio único de ser uma espécie de Bloco de Direita

O melhor momento do congresso do PSD? O primeiro discurso de Rui Rio. Quando o novo líder lembrou as próximas eleições que o partido vai enfrentar – e ganhar. Não, não são as legislativas. Não, não são as europeias. Sim, são as autárquicas. As de 2021.



Um lapso freudiano, seguramente. Mas, como ensinava o dr. Sigmund, estes lapsos revelam o que o superego reprime. Na cabeça de Rui Rio, 2019 não tem grande história: o PS vence, o PSD fica em segundo. O objectivo é impedir que o PS chegue à maioria absoluta, concedendo ao PSD o privilégio único de ser uma espécie de Bloco de Direita, desde que a palavra "direita" nunca seja pronunciada, muito menos cultivada.



E, de facto, não foi. Escutamos Rio e, tirando o sotaque e uma maior competência fonética e gramatical, podíamos imaginar António Costa no palanque. Ambos exalam o velho bafio patrimonialista de considerar o Estado como agente transformador da Nação inteira. Que o problema da Nação seja uma sociedade civil débil, dependente e pouco "liberal" (no sentido político da palavra, ou seja, independente do Estado), eis uma hipótese que não ocorre aos respectivos crânios.



Com dois bónus: Rio parece um gémeo de Costa na forma admirável como trata a liberdade de imprensa e o papel do Ministério Público no combate à grande corrupção. António Costa, já se sabe, tem por hábito ameaçar ou insultar jornalistas que discordam da sua sapiência. E Costa, também já se sabe, não está particularmente interessado na manutenção de uma procuradora-geral da República que, pela primeira vez em democracia, não parece interessada em fazer os tradicionais fretes ao poder (e ao Rato).

Rui Rio subscreve. Melhor: no momento em que a justiça tem em mãos alguns dos mais importantes e decisivos processos para a salubridade do regime, o novo líder da oposição não tem uma palavra de apoio em defesa da independência do judiciário.



Analistas vários garantem que Rui Rio é um líder para queimar. Esse é o menor dos dramas. O maior é que, até ao momento, o líder para queimar promete queimar o partido, enfiando -o na trela do PS.

Daqui até 2019, não é difícil de imaginar o comportamento de Costa para este PSD: amigável, sempre, largando um biscoito ou outro para iludir e serenar. Como já se vê. Depois de 2019, o fiel amigo fica à porta porque o dono tem a família legítima dentro de casa para o jantar.



Aqui há uns tempos, a Mercedes-Benz pediu desculpa aos "consumidores chineses" por divulgar a imagem de um carro com uma citação do Dalai Lama. A Mercedes não quer "ofender" um mercado tão promissor, mesmo que para isso tenha que ofender a decência e o sentido do ridículo. Se o Dalai Lama é um "separatista" e um "terrorista" para Pequim, quem é a Mercedes para discordar?



A atitude não é original. Pelo contrário: a sinofilia que grassa por aí é a peste do nosso tempo. Todos os dias, lá vem um artigo, uma conferência, uma entrevista em que o "modelo chinês" (uma mistura de capitalismo e autoritarismo que sempre fez as delícias dos gangsters) é apresentado como o futuro da humanidade.



E quando alguém lembra que a China continua a ser uma ditadura brutal, com a oposição enfiada nas cadeias ou em asilos psiquiátricos, há um silêncio de horror que desce sobre o salão. Afinal de contas, há tralha para vender a oriente e, claro, a supremacia da China promete apagar essa verdadeira ditadura que dá pelo nome infame de Estados Unidos da América.

É por isso que não me espanto com a aberração denunciada pelo meu colega Gabriel Mithá Ribeiro em artigo para o Observador. Nas nossas escolas, parece que há manuais de História que explicam justificadamente o horror do nazismo – mas que tratam do maoísmo, e das suas dezenas de milhões de mortos, com luvas de pelica.



Longe de mim sugerir que os autores dos manuais estão a soldo do regime chinês: os tentáculos de Pequim são longos, mas não indiscriminados. Acredito mais depressa que o tratamento benigno da China se explica melhor por este clima mental (e amnésico) que leva o Ocidente a mostrar reverência por falsos deuses. É o eterno retorno.