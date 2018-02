Os sermões no dentista

Ao longo dos 3,2 km que fiz de casa ao consultório tive apenas uma ambição: esquecer-me do caminho para lá

Ao longo dos 3,2 km que fiz de casa ao consultório tive apenas uma ambição: esquecer-me do caminho para lá. Como se tivesse outra vez 7 anos, vivi um daqueles momentos em que, para fugir ao meu destino, torci para que o meu destino fosse alterado – de "zero" a "terramoto de 1755", desejei um eclipse solar total, uma chuva que desaguasse toda na Avenida da República e um nevão que tirasse os miúdos da escola e as brocas das mãos dos dentistas. Com a maturidade possível, diante da porta do consultório, ainda tentei negociar com o universo – liguei e voltei a ligar, não atendeu. E eu que me preparava para prometer nunca mais comer açúcar.



No espelho do elevador, vi tudo: ela seria rápida e viria faminta. Já a conseguia ouvir – nossa senhora, ela diria, cheia de graça: "Não vem cá há muito tempo, não gosta de nós?" Com o meu cadastro dentário numa mão e o meu coração na outra, a minha dentista faria aquela cara que diz sem dizer: "Eu não queria ter de fazer isto, mas, sim, vou fazê-la sofrer como a Ângela merece. Ou não acha que merece?" Quando a vi realmente, mascarada de boa pessoa (juro, um doce), lembrei-me das mensagens de conforto que amigos e família me deixaram no telemóvel naquela manhã – recordei uma em especial, pelo seu dramatismo: "Boa sorte."



Não precisaria de sorte. De uma anestesia, talvez, mas não de sorte. No fim da consulta (que foi uma limpeza), tive, contudo, a certeza de que há ainda alguma justiça no mundo: o meu medo de ouvir um senhor sermão revelar-se-ia infantil. Quem semeia pasta de dentes colhe amizades – mesmo quando a nossa melhor amiga tem nas mãos um alicate.