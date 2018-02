Combate de cavalheiros

Há três factores que tornam muito importante essa desconhecida: a primeira memória de um amor, o fascínio constante por cabeças que desafiam, mas, sobretudo, a ideia marcante de que nem no amor nem na guerra pode valer tudo.

Ela tinha os olhos de um azul grave que ultrapassava as armações grandes e com estilo a que o seu comprido cabelo acariciava as hastes. Mas, sobretudo, era uma aplicadinha que sobressaía perante rapazes que, ao tempo, dominavam as respostas em sala de aula.

Já tínhamos passado a fase dos desenhos e da chacota dos colegas pela minha manifesta falta de jeito. Chegáramos às contas, ao Português, à minha praia. Agora, o tagarela que, nos primeiros dias de aulas, fugira para o corredor vazio da escola com os seus carrinhos, estava livre dos humilhantes desenhos e atirava-se à exibição do verbo. E lá estava ela, chegada de outra turma ou de outra escola, no meu segundo ou terceiro ano. Foi a primeira ao alcance de um "olá", para lá das divas que dançavam com o Fred Astaire e me alimentaram a iniciação ao imaginário romântico. Recordo-a como o primeiro amor.

Há três factores que tornam muito importante essa desconhecida: a primeira memória de um amor, o fascínio constante por cabeças que desafiam, mas, sobretudo, a ideia marcante de que nem no amor nem na guerra pode valer tudo.

Aprendi-o com um dos meus melhores amigos da altura. Ficava comigo na fila de trás a tagarelar. Ambos sentados sobre as costas das carteiras com os pés no banco, desde que não complicássemos a aula e respondêssemos a tudo.

Uma das nossas grandes partilhas era ter nascido para ambos o mesmo primeiro amor. Combinámos tudo como cavalheiros. Haveria pugilato no recreio, assistido e arbitrado por colegas. O troféu seria o azul grave da estrela académica feminina da turma. Claro que ela não era tida nem achada nesta machista visão infantil dos anos 80. Estava tudo nas nossas cabeças de cavalheiros a quem eram servidas as matinés da RTP1.

Nessa manhã, ele vinha munido de umas luvas de lã. Eu apresentava as mãos desnudadas. Mas o amigo cavalheiro ofereceu-me uma luva para estarmos em pé de igualdade. Alinhados para a luta, ele lançou o braço e, num gesto de defesa instintivo, atingi-o num olho que rapidamente escureceu. Acerquei-me dele como se mais nada me preocupasse. Pedi desculpa ao meu amigo, entre o orgulhoso e o envergonhado.

Com o primeiro amor não houve história e pouco mais me lembro a respeito dela do que ora escrevi. Mas o cavalheiro que me ofereceu a luva ficou na memória. Se ela tivesse assistido ao combate, deveria ter ficado com ele.