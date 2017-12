São maioritariamente homens brancos de meia idade que têm a mania que percebem de vinhos e obrigam as pessoas a serem monologadas com os disparates que brotam das suas bocas na proporção inversa dos copos que vão bebendo.

Enochatos, enosecas, enomelgas, tanto faz como lhe chamemos: vão todos dar ao mesmo. São maioritariamente homens brancos de meia idade que têm a mania que percebem de vinhos e obrigam as pessoas a serem monologadas com os disparates que brotam das suas bocas na proporção inversa dos copos que vão bebendo. No fundo, mais do que aprendizes de enólogos, são bêbedos de fim de semana a arranjarem desculpas agroculturais para irem botando abaixo umas garrafas, de preferência diferentes.



Começam as conversas com uma ideia inocente, como "este é mais encorpado" para testar a "plateia" e, depois, desatam a dissertar sobre o que sabem, o que vão ouvindo aqui e ali, como aquelas pessoas que sabem a solução para o conflito israelo-árabe.



Confesso que tenho muita dificuldade para estar sentada à mesa se este tipo de conversa ultrapassa mais de cinco minutos. Mas não há mais temas para levar para os almoços e jantares? Eu sugiro: a excessiva dependência dos telemóveis, o exagero dos programas de comentário desportivo e como combate-lo, a crise

na imprensa ou o perigo das alterações climáticas.





Não falar de vinho não implica não gostar dele. Eu gosto de vinho e tenho alguma capacidade para reconhecer se é bom ou não. Só que não me armo em enóloga nem seria capaz de ditar o um monotema durante uma refeição. Os enochatos são, no fundo, uns bêbedos ocasionais com um léxico diferente: o dos vinhos.



Falam de castas, reservas e regiões, como falavam de jogadores e equipes de futebol há 20 anos. Só que agora, passam por cultos e têm, por isso, pretextos elevados para irem enchendo o copo.



Sempre ouvi dizer que um bom apreciador de vinho nunca se enfrasca. Os enochatos são como aqueles pescadores desportivos que contam que uma vez, apanharam um peixe tão grande que nem os da terra tinham visto um assim. É como o vinho XPTO que o não-sei- quartinhos abriu por ocasião de não sei o quê e que, como aquilo, não pode haver melhor.



Com o aumento do enoturismo, reconhecido e potenciado pelos prémios internacionais que o nosso país tem vindo a acumular nos últimos anos, estes "especialistas" aumentaram. E ai de quem ouse calá-los! Não saber se um tinto é do Douro é quase tão grave como não conhecer a razão da construção do Convento de Mafra ou a estratégia militar de Nuno Álvares Pereira na Batalha

de Aljubarrota. Só espero que o tema mude nos próximos anos.



Caso contrario, passo a ter que ir aos encontros dos Alcoólicos Anónimos, que também têm os seus convívios