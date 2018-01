Trump assina ordem para manter prisão de Guantánamo aberta

O Presidente norte-americano assinou uma ordem executiva para manter aberta a prisão militar dos Estados Unidos em Guantánamo, revertendo assim o esforço do seu antecessor em encerrá-la.

Donald Trump deixou claro durante a sua campanha que queria que a prisão de Guantánamo permanecesse aberta, apesar de ainda não ter enviado nenhum detido para aquelas instalações.



A ordem, que Trump assinou na terça-feira, antes do seu primeiro discurso do Estado da União, salienta que os Estados Unidos mantêm a opção de manter aberta a prisão para proteger a segurança nacional.