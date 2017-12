pub

Vladimir Putin defende que as autoridades russas deveriam monitorizar a actividade de "algumas empresas" nas redes sociais durante a eleição presidencial de Março de 2018 e avaliar a extensão do seu envolvimento na política doméstica.De acordo com a Reuters, o presidente russo (que se voltará a candidatar) não nomeou as empresas nem se estava preocupado com a actividade de empresas russas ou estrangeiras. Putin defendeu esta vigilância apesar das acusações feitas à Rússia de interferência nas eleições norte-americanas que resultaram na escolha de Trump."Precisamos de olhar bem para como algumas empresas trabalham em Internet, em redes sociais, e até que ponto estão envolvidos na nossa vida política doméstica", disse Putin, falando numa reunião de líderes no parlamento russo. "Deve ser analisado de perto como estão a operar e estarão a operar durante a eleição presidencial."Em Novembro, Putin assinou uma lei que permite às autoridades russas designar grupos de media estrangeiros como "agentes externos" em resposta ao que considera ser uma pressão norte-americana inaceitável sobre os media russos. Depois de serem designados, esses grupos têm de dar informação às autoridades russas sobre o financiamento, entre outros detalhes. Entre esses grupos, estão a Rádio Europa Livre/Rádio Liberdade e Voz da América, ambos apoiados pelos EUA.Putin deverá voltar a ser eleito em Março, podendo governar até 2024, o ano em que fará 72 anos de idade. O presidente russo domina o país há 17 anos.Alexei Navalny, o líder da oposição na Rússia, foi hoje impedido pela comissão eleitoral russa de competir contra Putin. Consideraram que ele não era susceptível de concorrer devido a uma pena de prisão suspensa.