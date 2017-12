Um jornal sul-coreano garantiu que Pyongyang está a preparar um novo lançamento de satélite, apesar das novas sanções das Nações Unidas.

Na semana passada, o Conselho de Segurança da ONU aprovou o nono pacote de sanções para obrigar Pyongyang a renunciar aos programas nuclear e de armamento, incluindo os lançamentos de satélites - segundo alguns peritos, esses lançamentos constituem um disfarce para o desenvolvimento de mísseis.

"Soubemos recentemente, através de diferentes canais, que o Norte concluiu um novo satélite denominado Kwangmyongsong-5", disse fonte governamental ao diário Joongang Ilbo. "O projeto é colocar em órbita um satélite equipado com câmaras e instrumentos de telecomunicações".



Segundo o jornal, os serviços secretos da Coreia do Sul acreditam que o satélite possa ser lançado a partir de uma plataforma móvel e não do habitual local de Sohae.

O artigo foi publicado um dia após um texto no Rodong Sinmun, órgão oficial do partido no poder norte-coreano, reafirmar o direito da Coreia do Norte a lançar satélites.



O diário do Norte afirmou que os lançamentos norte-coreanos de satélites "respeitam totalmente" a Carta da ONU e o direito internacional relativo aos programas espaciais.