A menina de onze anos que deu à luz no hospital em Múrcia, Espanha, engravidou do irmão. As relações sexuais terão sido consentidas.

No dia 2 de Fevereiro, uma menina de onze anos deu entrada no hospital Virgem da Arrixaca em Múrcia, Espanha, onde deu à luz. Após uma investigação, a polícia descobriu que o pai do bebé é o irmão, de 14 anos, avançou esta segunda-feira o El País.



De acordo com a investigação, o irmão da criança teria 13 anos na altura em que ocorreram as relações sexuais, que terão sido consentidas.



A criança, que deu entrada no hospital com um "problema de estômago grave", pertence a uma família de imigrantes bolivianos. Os pais terão chamado a ambulância porque pensavam a criança "tinha algum problema no estômago ou alguma doença grave que lhe provocava fortes dores". Em nenhum momento consideraram que estivesse grávida.



Os familiares foram interrogados no hospital, estando ainda investigações a decorrer.