O porta-voz da MET recusou-se a avançar detalhes sobre a acusação que foi feita contra Copley. O agente do director de cena também se remeteu ao silêncio.



Em Dezembro passado, James Levine foi despedido na sequência de denúncias de agressões sexuais, que estão a ser investigadas pelo antigo procurador do Estado de Nova Iorque Robert J. Cleary .



James Levine já tinha sido acusado em 2016, mas sempre afirmou que eram acusações totalmente falsas". A alegada vítima disse que as agressões sexuais começaram em 1985, quando tinha 15 anos e o maestro 41, e continuado até 1993.

A Ópera Metropolitana de Nova Iorque anunciou hoje o despedimento do director de cena John Copley, na sequência da queixa de uma mulher que acusa o britânico de 84 anos de "comportamento inadequado" durante um ensaio.O despedimento de Copley, que ao longo de uma longa carreira de seis décadas trabalhou com as maiores estrelas da ópera e da música clássica, ocorre dois meses depois de a Ópera Metropolitana (MET) ter dispensado o maestro James Levine, alvo de denúncias de agressões sexuais.De acordo com um comunicado da entidade gestora da Ópera, citado pela Associated Press, uma corista queixou-se do comportamento de Coley durante um ensaio realizado numa das salas de apoio. O director de cena foi imediatamente afastado da produção da ópera Semiramide, de Gioachino Rossini, que deverá estrear nas próximas.