BenitoGutierrez, de 69 anos, e CarolGutierrez, de 64, foram detidos emTucson, no estado norte-americano do Arizona, por maus tratos e abuso de menores. As autoridades encontraram os quatro filhos adoptivos do casal, com idades entre os 6 e os 12 anos, em terríveis condições, sem acesso a comida nem água.

"As crianças estavam em quartos separados, que estavam trancados do lado de fora. Não tinham acesso a comida, água, luz e casa de banho até 12 horas de cada vez numa base diária", informaram as autoridades locais, em comunicado, avançado pelo Tucson News Now.

Um dos quartos tinha um balde que, de acordo com a polícia, era utilizado pelas crianças como casa de banho.