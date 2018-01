Os dois médicos responsáveis pelo último check-up de Julian Assange consideram que a sua estadia permanente na embaixada do Equador em Londres está a ter um impacto físico e mental "perigoso" do fundador do WikiLeaks.Os médicos responsáveis pela análise apelaram a que Assange receba uma passagem segura até um hospital em Londres para que possa ser tratado.Sondra Crosby e Brock Chisholm examinaram Assange durante 20 horas nos últimos três dias de Outubro.Num artigo escrito para o jornal britânico The Guardian, os responsáveis por avaliar o estado de saúde do australiano escreveram: "Embora os resultados da avaliação estejam protegidos pela confidencialidade entre médico-paciente, a nossa opinião profissional é que o seu confinamento na embaixada é perigoso fisica e mentalmente para ele e infringe os seus direitos de ter acesso a cuidados médicos como ser humano que é".Depois de cinco anos em que não saiu da embaixada equatoriana, este confinamento "voluntário" parece estar a afectar a saúde do responsável pela divulgação de segredos onrte-americanos através da plataforma WikiLeaks.Assange está na embaixada desde Junho de 2012, altura em que foi emitido um pedido de extradição da Suécia por alegado ataque sexual. Inicialmente, o governo do Reino Unido negou um pedido de ceder uma passagem para tratamento hospitalar. E os tratamentos necessários e o tamanho do material que é preciso para o tratamento parece tornar impossível a opção do tratamento ser feito dentro da embaixada, garante o jornal britânico